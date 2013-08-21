В Черниговской области нашли пропавшего 5-летнего мальчика

В Черниговской области работники криминальной милиции по делам детей нашли 5-летнего мальчика, который пропал без вести, спустя почти сутки в другом городе.

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД в области, 19 августа в дежурную часть Борзнянской милиции обратилась 22-летняя жительница села Комаровка, которая сообщила, что пропал ее 5-летний сын. Сообщение было внесено в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по за ч. 1 с. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

На поиски малолетнего был ориентирован весь личный состав Борзнянского райотдела, посты ГАИ, милиционеры прилегающих районов. Также на место выехали работники криминальной милиции по делам детей УМВД Украины в Черниговской области.

Оперативники установили, что мальчика видели с неизвестной женщиной на околице села, когда они вдвоем стояли на трассе и "ловили" попутный транспорт. Милиционеры установили личность женщины, которая оказалось жительницей города Нежина, где она проживает вместе с родителями.

По месту жительства ее не оказалось, поэтому милиционеры начали отрабатывать город. На одной из улиц Нежина милиционеры увидели похожую по описанию молодую женщину и с ней мальчика. Их обоих доставили в райотдел. Мальчика вернули родителям.

Сейчас милиция проводит необходимые следственные действия по установлению обстоятельств исчезновения малолетнего и выясняет, было ли это похищение. По информации правоохранительных органов, женщина отрицает похищение ребенка, утверждая, что ребенок сам выразил желание ее сопровождать. Кроме того, односельчане мальчика указывают, что он, несмотря на малый возраст, склонен к самостоятельным путешествиям.