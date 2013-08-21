Ивано-Франковская область: в ДТП погибла 16-летняя девушка

Сегодня ночью на соединении дороги Богородчаны – Гута в Ивано-Франковской области водитель автомобиля "Мерседес" совершил ДТП, вследствие которого погибла 16-летняя девушка и три человека травмированы.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, ДТП произошло в 1.45 возле села Раковец Богородчанского района.

Как выяснили правоохранители, двое юношей с двумя несовершеннолетними девушками из соседнего села этого района отправились в ночное путешествие в пгт. Солотвино. Возвращаясь в условиях недостаточной видимости, 21-летний водитель иномарки не справился с управлением, не учел дорожную обстановку и съехал в кювет.

По предварительным данным водитель был трезвым.

В настоящее время работники милиции выясняют все обстоятельства происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УКУ, согласно которой предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.