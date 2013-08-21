В Днепропетровской области нашли 97 боеприпасов

Вблизи села Петрово Софиевского района Днепропетровской области 20 августа во время выполнения поисковых работ общественной организацией «Поиск-Днепр» было найдено 97 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, оперативная группа идентифицировала находки как 12 единиц 76-миллиметровых артиллерийских снарядов и 85 единиц 82-миллиметровых минометных мин. Место выявления боеприпасов ограждено и охраняется сотрудниками милиции. Подана заявка на их обезвреживание.