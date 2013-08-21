В Житомире ищут "заминировавшего" жилой дом

В Житомире милиция начала поиски анонима, который сегодня утром сделал неправдивое сообщение о минировании одного из жилых домов областного центра.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе общественных связей УМВД Украины в Житомирской области.

Согласно сообщению, сегодня в 10.55 в дежурную часть УМВД Украины в Житомирской области поступило анонимное сообщение о том, что по одному из адресов Житомира в 11.20 произойдет взрыв.

После проверки эксперты-взрывотехники никаких опасных устройств не нашли.

По указанному адресу выехали следственно-оперативные группы УМВС, сотрудники Богунского райотдела милиции, работники взрывотехнической службы Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД и других подразделений милиции.

Милиция охраняла помещение и периметр потенциально опасной территории. Совместно с представителями спасательных и специальных служб города милиционеры эвакуировали жителей и работников офисов, расположенных на первом этаже житомирской пятиэтажки.

Патрульные наряды Управления Госавтоинспекции УМВД временно ограничили движение транспорта возле дома, направив его по другим параллельным улицам.

Уже в 12.30 восстановили нормальный ритм жизнедеятельности жильцов дома, где якобы должен был произойти взрыв.

В настоящее время оперативники проводят мероприятия по установлению анонима, который сделал анонимный телефонный звонок. Его действия в соответствии со ст. 259 Уголовного кодекса Украины классифицируются как заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, и караются лишением свободы на срок от 2 до 8 лет.