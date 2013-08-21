В Киеве 15% школ и 11% детсадов начнут работу без медиков

В этом году в Киеве 15% общеобразовательных учебных заведений и 11% дошкольных учебных заведений начнут работу без медицинских работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в докладе на совместном заседании коллегии КГГА и Комитета по экономическим реформам сообщила директор Департамента образования КГГА Оксана Добровольская.

По ее словам, вопрос обеспечения учебных заведений врачами и медицинскими сестрами остается проблемным.

В минувшем учебном году заведения среднего образования были обеспечены медсестрами на 85,6% потребности, дошкольного образования - на 89%.

Также Добровольская обратила внимание на то, что время работы медсестер не совпадает с режимом дня школы. Обычно во второй половине дня в школах нет медицинского работника.

Как сообщила начальник департамента, в заведениях среднего образования остаются 123 вакансии педагогических работников. Больше всего нужно учителей начальных классов - 33, информатики - 18, математики - 12, физкультуры - 12 и воспитателей ГПД - 27. Но больше всего вакансий, по информации Добровольской, в системе дошкольного образования - 77.

По ее словам, анализ по возрастному показателю педагогических кадров в заведениях образования показал, что руководителей в возрасте старше 60 лет - 19%, тогда как до 40 лет - 12%, что, безусловно, влияет на темпы инновационного развития учебных заведений.