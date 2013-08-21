В конце лета в Черкассах открыли пляж для инвалидов

В Черкассах во вторник, 20 августа, открыли новосозданный специализированный пляж для людей с ограниченными возможностями.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, пляж оборудован пандусами, обустроен перилами, спуск к воде выложен плиткой.

Люди с ограниченными физическими возможностями, даже колясочники, удобно и без препятствий смогут добраться до воды и искупаться в Днепре без посторонней помощи. Посетители этого пляжа, люди с ограниченными возможностями, выразили удовлетворение обустройством специализированного пляжа. На оборудование пляжа было потрачено около 80 тыс. грн.

И.о. городского головы Черкасс Виктор Белоусов на торжественном открытии пляжа высказал сожаление, что власть смогла открыть его лишь в конце лета, но пообещал, что в следующем году сделает его еще более удобным.