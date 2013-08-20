В детсады Киева продукты закупали по завышенных ценах

Прокуратурой Святошинского района начато уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц райгосадминистрации, по вине которых продукты питания для детских садиков района были закуплены по цене, завышенной на 100 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Святошинского района города Киева.

Как отметили в прокуратуре, в ходе расследования установлено, что в течение 2012-2013 годов между Святошинской РГА и несколькими частными предприятиями были заключены договоры о закупке продуктов питания для дошкольных учебных заведений Святошинского района.

Однако, как выяснилось, во время закупки товаров чиновники не проверили законность установления предпринимателями цен на продукты и их снабжение, в результате чего на счета предприятий было излишне перечислено более 100 тыс. гривен бюджетных средств.

По результатам проверки в действиях должностных лиц райгосадминистрации усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность), в связи с чем сведения об этом факте были внесены в ЕРДР.

Досудебное расследование по уголовному производству продолжается.