На Закарпатье горел полигон твердых бытовых отходов

В с. Барвинок Ужгородского района Закарпатской области произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, площадь пожара составила около 2 га.

Также отмечается, что сообщение о пожаре поступило к спасателям примерно в три часа ночи 19 августа, а ликвидировать его удалось около часа ночи 20 августа.

На месте работали 10 единиц техники и 37 человек личного состава от управления ГСЧС Украины в Закарпатской области и 3 единиц вспомогательной техники коммунального автотранспортного предприятия областного центра.

Ситуация находится под контролем ГСЧС Украины в Закарпатской области.