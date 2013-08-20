Львовщина: 23-летняя девушка пострадала от укуса змеи

Во Львовской области в понедельник 23-летняя девушка пострадала от укуса змеи.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА, 19 августа в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы госпитализирована 23-летняя жительница села Верхнее Синевидное Сколевского района с диагнозом «укус змеей правой голени».

Состояние потерпевшей средней тяжести.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты, с начала сезона в Львовской области уже зафиксировано более 30 случаев, когда от укусов змей пострадали люди. Подавляющее большинство таких случаев зафиксировано в горном, Сколевском районе области.