Львовщина: 23-летняя девушка пострадала от укуса змеи
13:01, 20 августа 2013Новости регионов
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Состояние средней тяжести
Во Львовской области в понедельник 23-летняя девушка пострадала от укуса змеи.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА, 19 августа в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы госпитализирована 23-летняя жительница села Верхнее Синевидное Сколевского района с диагнозом «укус змеей правой голени».
Состояние потерпевшей средней тяжести.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты, с начала сезона в Львовской области уже зафиксировано более 30 случаев, когда от укусов змей пострадали люди. Подавляющее большинство таких случаев зафиксировано в горном, Сколевском районе области.
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