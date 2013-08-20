В Кировоградской области на мусорке нашли два боеприпаса

В Кировоградской области нашли два боеприпаса на мусорной свалке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Кировоградской области, 18 августа службе спасения сообщили, что в селе Петрово Знаменского района был обнаружен устаревший боеприпас. Ржавый предмет, похожий на взрывоопасный, случайно нашли бабушка и внук, которые проходили мимо местной мусорной свалки. Они и обратились к спасателям. Во время обследования территории миноискателями работники группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения изъяли 76-миллиметровый артснаряд, а также выявили еще один снаряд времен ВОВ.

После этого послевоенные находки были обезврежены.