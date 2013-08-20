Хмельниччина: грузовик столкнулся с микроавтобусом, погибли 9 чел.

Сегодня, около 4-х часов утра, поблизости с. Порохня Волочиского района Хмельницкой области, на 209-м километре автодороги Стрый-Тернополь-Знаменка произошло столкновение грузового автомобиля ”МАЗ” с микроавтобусом ”Volkswagen”.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля «МАЗ-551608» с прицепом не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасной скорости, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом «Volkswagen LT-35».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и восемь пассажиров микроавтобуса «Volkswagen» от полученных травм погибли на месте, а водитель автомобиля «МАЗ» получил телесные повреждения.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.