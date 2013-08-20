В Севастополе мужчина бросил в костер гранату и снаряды

В Севастополе мужчина бросил в костер взрывоопасные предметы времен войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в г. Севастополе, на место происшествия в садовое общество "Сапун-гора" оперативно выехали группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения, сотрудники пожарно-спасательной части № 2 по охране Нахимовского района и сотрудники милиции.

На месте саперы обнаружили, что на одном из участков горит картон, в костре находится артиллерийский снаряд диаметром 37 мм После того, как огонь затушили, пиротехники обнаружила под сгоревшим картоном еще несколько взрывоопасных предметов: ручную гранату (РГ-41) весом 440 г, массу взрывчатого вещества около 150 г, разлет осколков - до 15 м; бронебойный артиллерийский снаряд (АС-37) весом около 600 г, взрывчатое вещество - 15 г; артиллерийский снаряд (АС-20) весом около 100 г.

Как оказалось, житель частного дома развел костер и бросил в него взрывоопасные предметы, закрылся в доме, не пуская ни милиционеров, ни спасателей.

Взрывоопасные предметы загрузили на специальный автомобиль и доставили на полигон, где уничтожили.