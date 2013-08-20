Франковщина: змеи укусили мужчин во время заготовки сена

В Ивано-Франковской области два человека госпитализированы из-за змеиных укусов.

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, 17 августа в 20.15 в пункт связи государственной пожарно-спасательной части №12 поселка Верховина поступило сообщение от дежурной скорой помощи Верховинской центральной районной больницы о том, что в лечебное заведение с диагнозом «укус змеи» госпитализированы 2 человека: 37-летний житель села Замагора Верховинского района и 45-летний житель села Зеленое Верховинского района. В обоих случаях люди пострадали во время заготовки сена. Как отмечают медики, состояние обоих пострадавших стабильное.

Справка УНИАН. В целом с начала года в области зарегистрировано 28 случаев укусов людей змеями.