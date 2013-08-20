Херсонщина: молния убила 49-летнего мужчину

В Херсонской области от удара молнии погиб местный житель.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, 18 августа от дежурного Новотроицкого райотдела УМВД поступило телефонное сообщение, что накануне вблизи села Новопокровка Новотроицкого района обнаружен труп 49-летнего местного жителя.

По предварительным данным, вероятная причина смерти - удар молнии.

В сообщении милиции указывается, что как раз 17 августа в районе Новопокровки фиксировались неблагоприятные погодные условия - сильный ливень и гроза.