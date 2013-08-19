Колесо, оторвавшись от грузовика, убило 36-летнюю женщину
18:32, 19 августа 2013Новости регионов
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Стояла на обочине дороги
В Тячевском районе Закарпатской области от удара колеса, отлетевшего от грузовика во время движения, убило 36-летнюю женщину, которая стояла на обочине дороги.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Закарпатской области, правоохранители устанавливают все обстоятельства несчастного случая, проводятся экспертизы, от выводов которых будет зависеть степень вины водителя и окончательная квалификация дела.
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