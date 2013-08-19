Улучшилось состояние девочки, сбитой в Луганске на переходе

В состоянии 10-летней девочки, которую 11 августа в Луганске сбил на пешеходном переходе пьяный директор клуба, наблюдаются улучшения.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации Павел Малыш.

«Мы наблюдаем улучшения динамики – все основные показатели жизнедеятельности у девочки улучшились», - рассказал о состоянии пострадавшей Павел Малыш.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в 20:40 в Луганске произошло ДТП, в результате которого получила тяжелые травмы 10-летняя девочка. Наезд на пешеходном переходе совершил на девочку местный житель, 1980 г.р., директор одного из ночных клубов Луганска.

На месте происшествия был проведен тест на алкоголь, который показал, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В результате ДТП девочка была госпитализирована в Луганскую областную детскую клиническую больницу.

В связи с тем, что ребенок в результате ДТП получил тяжелые увечья, водителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.