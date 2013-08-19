В Луганске в больнице остаются двое пострадавших от взрыва

В Луганске по состоянию на 19 августа в больнице остаются двое пострадавших вследствие взрыва газа в 13-этажном доме по адресу ул.Т.Шевченко 4.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации Павел Малыш.

По его словам, состояние 12-летней Валерии Меркуловой остается стабильно тяжелым. Ее собираются перевести в в детскую областную больницу.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в центре Луганска в высотном жилом доме по ул. Шевченко произошел взрыв газа, вследствие которого погибли 2 человека, 10 - госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Из них четверо — дети.

Премьер-министр Украина Николай Азаров поручил Министерству финансов выделить из резервного фонда госбюджета средства на восстановление и реконструкцию указанного дома.