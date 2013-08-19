В Кривом Роге милиционеры торговали наркотиками

Прокуратура Кривого Рога завершила досудебное расследование по уголовному производству и направила в суд обвинительный акт в отношении начальника сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков Терновского райотдела милиции и оперуполномоченного этого же сектора, которые занимались систематическим сбытом наркотиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, 9 августа в суд в отношении сотрудников милиции направлено обвинение по ч.3 ст. 307 и ч.3 ст.364 УК Украины (сбыт особо опасных наркотических средств в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц и злоупотребление служебным положением, совершенное работником правоохранительного органа).

Милиционеры обвиняются в систематическом сбыте в течение мая-июня текущего года наркотического средства «опий ацетилированный». За указанный период они реализовали более 300 мл опию на общую сумму свыше 10 тыс. грн.

Обоим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По санкциям указанных статей им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, начальник сектора БНОН Терновского райотдела милиции и оперуполномоченный этого же сектора были задержаны во время спецоперации 11 июня в Кривом Роге.