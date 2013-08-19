Львовщина: змеи покусали молодых людей

Во Львовской области в конце прошлой недели от укусов змей пострадали два жителя Сколевского района.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГСЧС во Львовской области, 16 августа в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы с диагнозом «укус змеи» поступил 23-летний житель села Сможе Сколевского района.

На следующий день, 17 августа, в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ с диагнозом «укус змеи» поступила 28-летняя жительница села Верхнячка Сколевского района.

Состояние потерпевших средней тяжести.