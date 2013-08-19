В Киеве будут бороться с детским травматизмом на дорогах

В Киеве с 20 августа по 20 сентября будет проходить комплекс профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание! Дети на дороге!».

Как сообщили УНИАН в Управлении Госавтоинспекции Киева, ГАИ проводит эти профилактические мероприятия накануне и в начале учебного года. Чтобы напомнить детям Правила дорожного движения, инспекторы ГАИ проведут в первые дни сентября уроки по ПДР, обеспечат дежурство возле школ для безопасного передвижения детей к учебным заведениям. Кроме того, для подготовки улично-дорожной сети к учебному году Госавтоинспекция осуществит обследование участков, прилегающих к территориям детских и учебных заведений.