В санатории в Моршине сгорела часовня

В санатории в курортном городе Моршине (Львовская область) сгорела деревянная церковная часовня.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 17 августа в 17.55 на территории одного из санаториев города Моршина (улица Джерельная, 4) возник пожар в деревянной часовне (размером 3х3 м, высотой 6 м, постройка 2005 года).

Огнем полностью уничтожено церковное сооружение. Пострадавших нет.

В ликвидации пожара были задействованы два пожарных подразделения.

Причины возгорания выясняются.