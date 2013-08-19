В санатории в Моршине сгорела часовня
12:37, 19 августа 2013Новости регионов
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В санатории в курортном городе Моршине (Львовская область) сгорела деревянная церковная часовня.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 17 августа в 17.55 на территории одного из санаториев города Моршина (улица Джерельная, 4) возник пожар в деревянной часовне (размером 3х3 м, высотой 6 м, постройка 2005 года).
Огнем полностью уничтожено церковное сооружение. Пострадавших нет.
В ликвидации пожара были задействованы два пожарных подразделения.
Причины возгорания выясняются.
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