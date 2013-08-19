Тернопольщина: 3-летний ребенок вместо воды выпил растворитель
12:33, 19 августа 2013Новости регионов
1
Находился без присмотра
В Тернопольской области госпитализирован 3-летний мальчик, отравившийся растворителем.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в выходные дни в селе Жизномир Бучачского района ребенок, оставшись без присмотра родителей, захотел пить и сделал несколько глотков растворителя.
Мальчика доставили в Бучачскую центральную районную коммунальную больницу, медики констатировали у него острое энтеральное отравление. Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter