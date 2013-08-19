В Житомире горел центр психологической реабилитации детей

В Житомире пожарные подразделения ликвидировали пожар, который возник утром 17 августа в центре социально-психологической реабилитации детей "Солнечный дом", в котором находились 30 детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, сигнал о возгорании в здании центра поступил в 9.55.

Как выяснилось, возгорание произошло на втором этаже в бытовой комнате воспитателя.

В 10.23 пожар удалось локализовать, в 11.07 ликвидировать.

Огнем уничтожено имущество, мебель. Погибших и пострадавших нет.

Причина возгорания, размеры убытков и сумма спасенных материальных ценностей устанавливаются.