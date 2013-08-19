В Житомире горел центр психологической реабилитации детей
10:14, 19 августа 2013Новости регионов
1
В помещении было 30 детей
В Житомире пожарные подразделения ликвидировали пожар, который возник утром 17 августа в центре социально-психологической реабилитации детей "Солнечный дом", в котором находились 30 детей в возрасте от 3 до 18 лет.
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, сигнал о возгорании в здании центра поступил в 9.55.
Как выяснилось, возгорание произошло на втором этаже в бытовой комнате воспитателя.
В 10.23 пожар удалось локализовать, в 11.07 ликвидировать.
Огнем уничтожено имущество, мебель. Погибших и пострадавших нет.
Причина возгорания, размеры убытков и сумма спасенных материальных ценностей устанавливаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter