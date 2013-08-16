В Кировограде нашли снаряд
15:28, 16 августа 2013Новости регионов
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Во время строительства магазина
В Кировограде выявлен снаряд времен Великой отечественной войны неподалеку от выезда из города.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в области, 88 мм снаряд нашли рабочие, которые прокладывали коммуникации к строящемуся магазину. Они и обратились за помощью к спасателям.
Группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС Украины в Кировоградской области найденный боеприпас обезврежен.
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