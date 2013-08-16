Дело «черных трансплантологов» Киева подали на апелляцию

Прокуратура города Киева внесла апелляцию на решение Оболонского райсуда столицы, которым уголовное дело по обвинению 6 человек в незаконной трансплантации органов и торговли людьми было закрыто в связи с окончанием срока давности.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры.

Досудебным следствием было установлено, что с 2009 по 2010 год указанные лица через Интернет подыскивали людей, желавших за деньги продать свои внутренние органы, а именно почки, и обещали им помочь найти покупателей.

В соответствии с законодательством, трансплантация почек между лицами, не являющимися родственниками, в Украине запрещена.

Однако преступная группа на основании поддельных документов о родственных связях между донорами и реципиентами организовала проведение таких операций в Национальном институте хирургии и трансплантации Академии медицинских наук Украины имени Шалимова.

Кроме того, операции проводились на территории других стран, где проведение трансплантаций разрешено по упрощенному порядку.

Не согласившись с решением суда первой инстанции о закрытии указанного уголовного дела, прокуратура столицы обратилась в Апелляционный суд с требованием возобновить рассмотрение дела, усматривая в действиях обвиняемых признаки совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.5 ст. 143 (нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека), ч.3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, прокуратура обжалует слишком мягкое наказание, назначенное одному из фигурантов дела, который втянул в противоправную деятельность несовершеннолетнего.

Как сообщал УНИАН, по информации ТСН, Оболонский районный суд Киева закрыл дело "черных трансплантологов", в которой фигурировали врачи столичного Института Шалимова. Причиной закрытия дела стало то, что закончился срок давности.