Винниччина: автомобиль на берегу пруда наехал на малыша

13:53, 16 августа 2013
Новости регионов
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2-летний ребенок умер в больнице

В Винницкой области в селе Писаревка водитель автомобиля «Mitsubishi Pajero Sport» на берегу пруда совершил наезд на двухлетнего малыша, который от полученных травм умер при оказании ему медицинской помощи.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Трагедия произошла 15 августа на виду у родителей ребенка. Семья мальчика отдыхала на берегу пруда. Туда же приехал на прогулку с собакой и 52-летний житель Винницы. Выезжая, мужчина совершил наезд на ребенка, который подошел к передним габаритам транспортного средства.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и причины этого дорожно-транспортного происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Следствие продолжается.

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