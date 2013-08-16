В Николаевской области мужчина убил жену и повесился

В Жовтневом районе Николаевской области мужчина до смерти избил свою жену, после чего повесился во дворе своего дома.

Как сообщили УНИАН в управлении Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области, тела супругов обнаружили в четверг, 15 августа.

В дежурную часть Жовтневого райотдела милиции обратился житель одного из сел района с заявлением о том, что на территории одного из домовладений он увидел труп мужчины.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа райотдела милиции, которая обнаружила во дворе повешенного мужчину. В доме также находилась его мертвая жена с многочисленными повреждениями головы.

Как было установлено в ходе проведения следственных действий, телесные повреждения потерпевшей причинил ее 62-летний муж.

"В тот день супруги поссорились. В ходе ссоры хозяин забил жену до смерти и когда понял, что натворил, не придумал ничего другого как покончить жизнь самоубийством", - сообщают в милиции.

Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований, проводится досудебное следствие.