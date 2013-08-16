В Запорожской области в ДТП погиб ребенок

15 августа, в 12 часов, на 567-м километре автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Ford Focus» на перекрестке автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск и автодороги Орехов-Пологи-Бердянск, при выезде со второстепенной дороги, не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с автобусом «Mercedes-Benz 312D».

В результате ДТП один пассажир автобуса, 9-летний мальчик, погиб, а еще пять пассажиров получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу. Следствие продолжается.