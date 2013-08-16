В Киеве суд закрыл дело "черных трансплантологов"

Оболонский районный суд Киева закрыл дело "черных трансплантологів", в котором фигурировали врачи столичного Института Шалимова, сообщает ТСН.

Причиной закрытия дела стало истечение срока давности.

В ответ прокуратура готовит обжалование.

"Закрыто уголовное дело в связи с истечением сроков привлечения их к уголовной ответственности. Прокуратура города Киева не соглашается с данным постановлением Оболонского районного суда. В связи с этим внесена апелляция в Апелляционный суд города Киева", - сообщил старший прокурор столичной прокуратуры Виталий Лало.

Источник: tsn.ua

Как сообщал УНИАН, трем врачам-трансплантологам Института имени Шалимова было предъявлено обвинение по ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или иное незаконное соглашение по передаче людей). По информации милиции, столичные врачи входили в состав преступной группы, участники которой длительное время занимались торговлей людьми из Украины в Азербайджан. Лидером группы является гражданин Израиля без медицинского образования. Во время следствия врачи находились под стражей.

По данным следствия, из 25 операций 15 врачи института сделали в Азербайджане, остальные - в Эквадоре и Косово. Две операции были сделаны непосредственно в Институте Шалимова.

В октябре 2011 года прокуратура Киева завершила расследование и направила в суд данное уголовное дело.

19 июля 2012 года Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения трем врачам с ареста на залог. Один из подсудимых отпущен под залог в 76 тыс. грн, второй - 102 тыс. грн и третий – 153 тыс. грн.