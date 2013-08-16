В Крыму грузовой поезд сбил мужчину

В Крыму погиб мужчина, попав под грузовой поезд.

Как сообщает пресс-служба Крымского управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел вечером, 14 августа, в Симферопольском районе, возле поселка Гвардейское.

"На 441 км направления "Джанкой - Симферополь" на северном переезде грузовой поезд совершил наезд на мужчину, в возрасте, примерно, 40 лет. Смерть наступила до прибытия скорой помощи", - сказано в сообщении ведомства.

Милиция выясняет подробности происшествия.

Как сообщили УНИАН в линейном отделе милиции Симферополя, правоохранители предполагают, что это был суицид, так как у мужчины найдена предсмертная записка, кроме того, он не реагировал на сигналы, которые подавал машинист поезда.

В отделе также добавили, что у мужчины нашли два удостоверения: сотрудника Службы автодорог в Крыму и советника министра по вопросам реформирования дорожной сферы Украины.

По данным региональных СМИ, погибший - депутат Горловского горсовета Донецкой области Дмитрий Головченко. Ему - 34 года, беспартийный, избран в горсовет от Партии регионов.