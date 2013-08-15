Севастополь отрицает факт массового пищевого отравления

Ни один из 243 пациентов, находящихся в севастопольской инфекционной больнице, в анамнезе не связан с другими общим источником питания, проживанием или отдыхом.

Об этом УНИАН сообщили в управлении здравоохранения Севастопольской городской госадминистрации.

Согласно сообщению, “в Севастополе в инфекционной больнице по состоянию на 13 августа на лечении находится 243 человека, ни один из зарегистрированных случаев заболевания не связан с общим источником питания, проживания или отдыха, опубликованные на днях в средствах массовой информации сведения о массовых отравлениях людей в городе являются «неверными и неточными, и не соответствуют действительности».

По информации горздрава, за 7 месяцев текущего года уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Севастополе соответствует средним многолетним показателям. Ведущим фактором в распространении острых кишечных инфекций являются пищевые продукты домашнего приготовления, удельный вес которых в анамнезе заболевших составляет в этом году 80,7% (в 2012 году - 93,6%).

Как добавили в управлении, сезонная активность эпидемического процесса по заболеваемости острыми кишечными инфекциями является характерной для города Севастополя и отмечается ежегодно.

Среди причин такой активности резкое увеличение населения города Севастополя в летний период и особенности возбудителей, которые длительно сохраняются и размножаются во внешней среде в теплое время года. Кроме того, причиной являются особенности поведения человека во время отдыха - длительное пребывание под палящим солнцем, купание в неконтролируемых местах отдыха, заглатывание небезопасной воды, употребление пищевых продуктов, которые хранились без холода, или куплены у случайных торговцев, отсутствие условий для соблюдения правил личной гигиены, особенно для маленьких детей.

Как сообщал УНИАН, 12 и 13 августа ряд СМИ сообщили, что в больницах Севастополя находится 386 человек с диагнозом отравление, среди них 80 детей. По информации СМИ большинство людей с симптомами отравления поступили с городского пляжа "Омега".

Вместе с тем, заместитель начальника главного управления Госсанэпидслужбы в Севастополе Зарема Смаилова в интервью УНИАН сообщила, что в Севастополе эпидситуация по острым кишечным заболеваниям находится на обычном сезонном уровне, а фактов, подтверждающих поступление «кишечных» больных с пляжа «Омега», не зарегистрировано.

По данным главврача инфекционной больницы, на 13 августа там находилось 243 человека, из них 109 детей и 134 взрослых с разными диагнозами. В том числе с острой кишечной инфекцией в данном заведении на стационарном лечении находилось 53 ребенка и 43 взрослых.