Пандусы на пляже Одессы представляют угрозу здоровью

Киевского района г. Одессы внесено представление в КП «Прибрежно-эксплуатационное объединение Киевского района» с требованием устранить нарушения Закона Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине» на пляже для отдыха лиц с ограниченными возможностями на 11-й станции Большого Фонтана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Прокуратура с привлечением специалистов проверила соблюдение требований действующего законодательства относительно обеспечения условий для беспрепятственного доступа инвалидов к социальной инфраструктуре.

В ходе проверки установлены многочисленные нарушения требований законодательства, в том числе государственных строительных норм. В частности, длина пандуса на пляже 7-го траверса должна составлять 15 м, но фактически превышает 28 м. Доски на покрытии дорожки не закреплены, что создает угрозу падения инвалидов; не завершены работы по ремонту траверса, что затрудняет передвижение, и прочее.

Кроме того, в представлении прокуратура требует решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц предприятия, которые ненадлежащим образом исполняют свои служебные обязанности.