Житомирщина: после свадьбы госпитализированы 56 человек

В Житомирской области по состоянию на 10 часов 15 августа количество госпитализированных в больницу с отравлением после свадьбы в селе Немиринцы Ружинского района увеличилось до 56 человек, из них 14 - дети.

Об этом УНИАН в телефонном разговоре сообщил главный врач Ружинской центральной районной больницы Николай Зозуля.

По его словам, причиной заболевания людей было заражение сальмонеллой.

"Она была и в яйцах, и в майонезе, которым заправлялись свадебные блюда, это уже выяснили эксперты", - отметил Зозуля.

Он заверил, что на данное время всем больным оказывают необходимую помощь.

По мнению врача, "сегодня массовый процесс обращения в больницу тех, кто отравился на свадьбе, должен прекратиться".

Как сообщал УНИАН, первые больные с отравлением после свадьбы в селе Немиринцы Ружинского района начали поступать в больницу ночью 12 августа. Пострадавшие отмечали свадьбу на территории частного домохозяйства и употребляли в пищу блюда домашнего приготовления. Всего на празднике было около 200 человек.

У всех госпитализированных симптомы одинаковые - температура до 40°C, головная боль, боль в пояснице, диарея. Состояние потерпевших - средней тяжести.

В месте вспышки инфекции работают специалисты санэпидслужбы, которые должны установить источник заражения.

Правоохранители расследуют уголовное правонарушение по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.