Житомирщина: после свадьбы госпитализированы 56 человек
Из них 14 - дети
В Житомирской области по состоянию на 10 часов 15 августа количество госпитализированных в больницу с отравлением после свадьбы в селе Немиринцы Ружинского района увеличилось до 56 человек, из них 14 - дети.
Об этом УНИАН в телефонном разговоре сообщил главный врач Ружинской центральной районной больницы Николай Зозуля.
По его словам, причиной заболевания людей было заражение сальмонеллой.
"Она была и в яйцах, и в майонезе, которым заправлялись свадебные блюда, это уже выяснили эксперты", - отметил Зозуля.
Он заверил, что на данное время всем больным оказывают необходимую помощь.
По мнению врача, "сегодня массовый процесс обращения в больницу тех, кто отравился на свадьбе, должен прекратиться".
Как сообщал УНИАН, первые больные с отравлением после свадьбы в селе Немиринцы Ружинского района начали поступать в больницу ночью 12 августа. Пострадавшие отмечали свадьбу на территории частного домохозяйства и употребляли в пищу блюда домашнего приготовления. Всего на празднике было около 200 человек.
У всех госпитализированных симптомы одинаковые - температура до 40°C, головная боль, боль в пояснице, диарея. Состояние потерпевших - средней тяжести.
В месте вспышки инфекции работают специалисты санэпидслужбы, которые должны установить источник заражения.
Правоохранители расследуют уголовное правонарушение по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.