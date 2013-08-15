Харьковщина: недалеко от станции обнаружили 74 артснаряда
13:43, 15 августа 2013Новости регионов
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Пострадавших нет
В Мерефе Харьковского района Харьковской области недалеко от железнодорожной станции «Мжа» обнаружено 74 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, боеприпасы нашли местные жители вчера, 14 августа.
Артснаряды калибром 45 мм пиротехники изъяли и обезвредили путем взрыва на специальных площадках. Пострадавших нет.
Всего в течение 14 августа пиротехники ГСЧС в Харьковской области обезвредили 78 артснарядов времен войны.
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