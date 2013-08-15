Харьковщина: недалеко от станции обнаружили 74 артснаряда

В Мерефе Харьковского района Харьковской области недалеко от железнодорожной станции «Мжа» обнаружено 74 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, боеприпасы нашли местные жители вчера, 14 августа.

Артснаряды калибром 45 мм пиротехники изъяли и обезвредили путем взрыва на специальных площадках. Пострадавших нет.

Всего в течение 14 августа пиротехники ГСЧС в Харьковской области обезвредили 78 артснарядов времен войны.