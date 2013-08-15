Львовщина: в больнице уже 29 человек с отравлением

Увеличилось количество лиц, госпитализированных в медицинские учреждения Львовской области с пищевым отравлением после празднования свадьбы в кафе «Закуток» города Золочев.

Как сообщили сегодня УНИАН в департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА, в период 12–14 августа, с предварительным диагнозом: «острый гастроэнтероколит, пищевая токсикоинфекция», в инфекционные отделения медицинских заведений Львовской области были госпитализированы 29 человек, из них 7 детей, которые принимали участие в праздновании свадьбы 10–11 августа в кафе в городе Золочев.

Пациентам в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, предоставляется необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами. Состояние всех госпитализированных – средней тяжести.

Работниками санитарно-эпидемиологической службы проводится эпидрасследование и принимается комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация контролируется.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в городе Золочев Львовской области в инфекционное отделение центральной районной больницы с признаками пищевого отравления были госпитализированы 11 человек, которые 10 августа праздновали свадьбу в кафе.