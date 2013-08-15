Азаров проведал в больнице девочку, пострадавшую от взрыва

Премьер-министр Украины Николай Азаров в рамках своей рабочей поездки в Луганскую область принял участие в открытии Центра неотложных состояний и медицины катастроф, открытого на базе Луганской областной клинической больницы.

Как передает корреспондент УНИАН, Азаров осмотрел помещение и оборудование центра, реанимационные палаты. Здесь премьер проведал 13-летнюю Валерию Меркулову, пострадавшую от взрыва в многоэтажном доме. Сейчас девочка находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Премьер пообщался с лечащими врачами девочки и пожелал ей скорейшего выздоровления.

Он остался доволен уровнем оснащения Центра медицины катастроф. «Это означает, что в Луганской области сделан действительно большой шаг вперед с точки зрения оказания медицинской помощи», - считает премьер.

Напомним, в этом году проведена полная реконструкция данного медицинского учреждения, на которую выделено 22,8 млн грн. Основные направления его работы － практическая реализация принципа «золотого времени» при оказании неотложной помощи, сокращение срока обследования больных и установка диагноза.

Деятельность отделения обеспечит выполнение одновременно диагностических и лечебных мероприятий и неотложную доставку пациентов в операционный блок.

По прогнозам экспертов, ввод в эксплуатацию этого Центра позволит снизить летальность при травмах и неотложных состояниях на 25-30%; уменьшить сроки оказания неотложной медицинской помощи в 2-3 раза, выполнять более 2 тыс. неотложных операций. Ежегодно здесь будет оказываться помощь около 4 тысячам пациентов.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в центре Луганска в высотном жилом доме по ул. Шевченко произошел взрыв газа, вследствие которого погибли 2 человека, 10 — госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Из них четверо — дети.

Азаров поручил Министерству финансов выделить из резервного фонда госбюджета средства на восстановление и реконструкцию указанного дома.