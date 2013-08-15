В Одесской области горел пансионат

В пгт Затока Белгород-Днестровского района Одесской области в пансионате отдыха произошел пожар.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области, вчера утром на территории пансионата «Рута» произошло возгорание кровли кинотеатра и близлежащих торговых киосков. Огонь охватил около 900 кв. м.

Пожарные работали по повышенному вызову «Ранг-2». Из спальных корпусов пансионата эвакуировали 40 человек. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.