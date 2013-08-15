Азаров открыл перинатальный центр в Луганске

Премьер-министр Украины Николай Азаров в Луганске открыл современный перинатальный центр на базе областной клинической больницы.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

«Мне чрезвычайно приятно, что в Луганской области появился такой чрезвычайно современный – наверное, самый современный в Украине – перинатальный центр. Это означает, что в Луганской области сделан значительный шаг вперед в вопросе предоставления качественной медицинской помощи населению», - сказал Азаров.

Он напомнил, что в Украине реализуется программа реформирования медицинской отрасли, в соответствии с которой во многих городах вводятся в эксплуатацию современные медицинские заведения.

Азаров поблагодарил председателя Луганской облгосадминистрации Владимира Пристюка за инициативу и настойчивость в создании такого заведения.

В прошлом году было сдано в эксплуатацию современное реанимационное отделение в Луганской областной клинической больнице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского областного совета, общая стоимость перинатального центра - 123,4 млн грн, центр рассчитан на 120 коек, там планируют принимать 3500 родов в год. В новом центре будут лечиться и наблюдаться женщины со сложным течением беременности, патологией плода, угрозой выкидыша. Также там будут лечить бесплодие.

Центр также должен уменьшить показатели инвалидизации детей до 1 года, снизить уровень перинатальной смертности на треть.