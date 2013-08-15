В больницах Донецка остаются 30 пострадавших на «Стироле»

В настоящее время в больницах Донецка находятся 30 пострадавших от выброса аммиака на Горловском химическом заводе концерна «Стирол», из них 2 человека – в реанимации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, по состоянию на сегодня, 14 августа, в реанимации Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения (бывшая больница им. Калинина) остаются двое пострадавших в результате аварии, а 5 человек на этой неделе были выписаны из реанимации и переведены в Донецкую областную больницу профессиональных заболеваний. Таким образом, сейчас в областной больнице профзаболеваний всего проходят лечение 28 человек.

«Жизни этих пациентов ничего не угрожает, больные обеспечены всем необходимым», - заверили в ОГА.

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время планового капитального ремонта на Горловском химическом заводе концерна «Стирол» произошла авария на аммиакопроводе. Из-за разгерметизации трубопровода произошли выбросы жидкого аммиака.

При аварии 6 августа погибли 5 работников цеха, 8 августа умер в больнице еще один пострадавший. В первые сутки были госпитализированы с ожогами и отравлением 24 человека, затем за врачебной помощью обратились еще несколько работников «Стирола», пострадавших при аварии.