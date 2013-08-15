На Харьковщине 88% сирот воспитываются в украинских семьях

На сегодняшний день из 4679 сирот в Харьковской области уже почти 4100 детей, или 88%, воспитываются в украинских семьях. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины, ссылаясь на Уполномоченного Президента по правам ребенка Юрия Павленко.

По словам Павленко, на сегодняшний день из 4679 сирот в Харьковской области уже почти 4100 детей, или 88%, воспитываются в украинских семьях.

"Иностранными гражданами за семь месяцев этого года в области было усыновлено 10 детей. То есть Харьковщина фактически уже перестала быть донором межгосударственного усыновления именно за счет развития семейных форм воспитания сирот и поддержки национального усыновления. Собственно, когда мы говорим о межгосударственном усыновлении и то, какова политика Украины по отношению к межгосударственному усыновлению, здесь Харьковская область показательна", - цитирует Уполномоченного по правам ребенка пресс-служба.

Он отметил, что реформа системы опеки и попечительства, которая реализуется в Украине в последние годы, определяется международными организациями как одна из самых эффективных и наиболее обеспечивающих интересы ребенка.

Павленко также заметил, что в Харьковской области на 42% сократилось количество детей, совершивших уголовные правонарушения.

"Если за 7 месяцев 2012 года 443 ребенка совершили уголовные правонарушения, то за 7 месяцев этого года совершили правонарушение 259 детей. Кроме того, на 64% уменьшилось количество преступлений, совершенных детьми. В прошлом году (за 7 месяцев) было совершено 578 преступлений, за 7 месяцев этого года - 346 преступлений. Я надеюсь, что такая динамика сохранится и до конца года", - сказал он.

Отдельно Уполномоченный Президента по правам ребенка подчеркнул необходимость обеспечения качественного социального сопровождения детей, которые возвращаются из мест лишения свободы или же отбывают условное наказание по месту жительства, то есть без лишения свободы.