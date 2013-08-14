Виновным в массовых отравлениях может грозить лишение свободы

Если массовое отравление на свадьбе в Немиринцах Ружинского района Житомирской области будет иметь тяжелые последствия, виновные в отравлении людей будут нести уголовную ответственность вплоть до лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Житомире сообщил в. и.о. начальника УМВД Украины в Житомирской области Василий Дячук.

При этом Дячук отметил, что сейчас милиция изъяла большое количество продуктов, которые готовились для свадьбы, и выясняет точную причину отравления.

Также продолжается расследование уголовного производства.

«Сейчас мы постоянно получаем информацию о больных, количество их постоянно растет, возбуждено производство, отобраны образцы продуктов, на месте работала также и ветеринарная милиция, назначена экспертиза, изъято достаточно много продуктов», - сказал Дячук.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 11 часов 14 августа в Житомирской области количество госпитализированных с отравлением после свадьбы в селе Немиринцы Ружинского района возросло до 52 человек, из них 12 - дети.

Первые больные с отравлением после свадьбы в селе Немиринцы Ружинского района начали поступать в больницу ночью 12 августа. Пострадавшие праздновали свадьбу на территории частного домохозяйства и употребляли пищу домашнего приготовления. Всего на празднике было около 200 человек.

У всех госпитализированных симптомы одинаковые - температура до 40°C, головная боль, боль в пояснице, диарея. Состояние потерпевших - средней тяжести.

В месте вспышки инфекции работают специалисты санэпидслужбы, которые должны установить источник заражения.

Милиция расследует уголовное производство по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.