Ивано-Франковщина: мужчина убил мать семи детей

В Ивано-Франковской области к 9 годам лишения свободы осужден мужчина, который убил мать семи детей.

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Ивано-Франковской области.

«Во время рассмотрения уголовного производства судом первой инстанции установлено, что в октябре 2012 года на сезонных работах в Польше между двумя украинскими работниками сложились неприязненные отношения, - говорится в сообщении прокуратуры. – В один из вечеров, после распития алкогольных напитков, мужчина спровоцировал конфликт с соотечественницей, который перерос в драку. Агрессивный нападавший сильно толкнул ее и нанес несколько ударов руками в различные участки тела. От полученных травм женщина, мать семи детей, попала в Груйцкую больницу Республики Польша. Медикам не удалось спасти ей жизни, и через 3 дня женщина умерла».

Суд согласился с принципиальной позицией прокурора и принял приговор, которым за нанесение умышленных тяжелых телесных повреждений злоумышленник осужден к 9 годам лишения свободы.

Апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения наказания и оставила приговор в силе.