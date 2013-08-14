В Крыму уменьшается площадь пляжей

По состоянию на 13 августа, Крым принял 4 миллиона туристов.

Как сообщает Правительственный портал со ссылкой на Совет министров АР Крым, об этом заявил министр курортов и туризма АРК Александр Лиев.

Этот показатель находится на уровне прошлого года.

По словам руководителя курортного ведомства, министерство не ставит своей целью увеличение турпотока в высокий сезон. «Почти все пляжи Крыма рукотворные. Во времена Советского Союза на полуострове было насыпано около 550 пляжей. Сейчас их - 573. Однако площадь пляжей немного сократилась за счет того, что часть из них не подсыпается арендаторами, хотя они обязаны это делать, - сказал Лиев. - В те времена за июль и август у нас отдыхали 1,8-2 миллиона туристов».

В настоящее время за аналогичный период Крым принимает 3,2 миллиона туристов. При этом количество койка-мест увеличилjсь почти до 700 тысяч.

По данным министра, в основном увеличение состоялось за счет так называемых мини-гостиниц (частные домовладения).

Министр курортов и туризма рекомендует туристам выбирать Крым, в первую очередь, как оздоровительный курорт: «Лучшее время для оздоровления на полуострове - это апрель, май, июнь, а также сентябрь, октябрь, ноябрь. К тому же весной и осенью климат в Крыму мягче, а цены на проживание и питание значительно ниже, чем в высокий сезон».

В Министерстве курортов и туризма напомнили, что в этом году рост туристического потока в Крыму отмечался именно зимой и весной.