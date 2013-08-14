В Херсонской области горела мусорная свалка.

Как сегодня сообщает Управление ГСЧС Украины в Херсонской области, 13 августа в 15.10 на пульт пожарно-спасательного подразделения поступила информация о возгорании на Голопристанской городской свалке.

Сразу на место происшествия были направлены два отделения пожарников на автоцистернах. К тушению огня также присоединились работники лесоохотничьего хозяйства, поскольку была угроза распространения пламени на лес.

Площадь пожара составила около 400 кв. г., ликвидация пламени длилась до 00.50 ночи.