Житомирщина: среди 52 отравленных на свадьбе - 12 детей

В Житомирской области число госпитализированных с отравлением после свадьбы в селе Немиринцы Ружинского района выросло до 52 человек, из них 12 - детей.

Как сообщил корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре главврач Ружинской центральной районной больницы Николай Зозуля, ”в больнице сейчас, по состоянию на 11 час, на лечении уже 52 больных, которые начали обращаться с симптомами пищевого отравления после свадьбы в сели Немиринцы, из которых 12 детей”. ”Думаю, что эта цифра может изменяться, потому что люди продолжают поступать”, - прибавил он.

Как сообщал УНИАН. Первые больные с отравлением после свадьбы в селе Немиринцы Ружинского района начали поступать в больницу ночью 12 августа. Пострадавшие праздновали свадьбу на территории частного домохозяйства и употребляли пищу домашнего приготовления. Всего на празднике было около 200 человек.

У всех госпитализированных симптомы одинаковые - температура до 40°C, головная боль, боль в пояснице, диарея. Состояние потерпевших - средней тяжести.

В месте вспышки инфекции работают специалисты санэпидслужбы, которые должны установить источник заражения.

Правоохранители расследуют уголовное правонарушение по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.