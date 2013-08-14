Кировоградщина: в ДТП травмирована семья с детьми

В Кировоградской области в ДТП погибли два человека и травмирована семья с двумя детьми.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в области, 14 августа в службу спасения поступило сообщение из больницы о том, что в селе Шаровка Александрийского района 68-летний водитель автомобиля «Москвич 407» не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой.

В результате ДТП водитель и 61-летняя пассажирка погибли. Еще 4 пассажиров – мужчина 1976 г.р., женщина 1986 г.р., их сыновья 2006 г.р. и 2007 г.р. - доставлены в Александрийскую Центральную районную больницу с травмами разной степени тяжести.