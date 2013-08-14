Очередное отравление гостей на свадьбе - на Тернопольщине
09:54, 14 августа 2013Новости регионов
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Подозрение на сальмонеллез
12-13 августа из населенных пунктов Гусятинского района Тернопольской области в инфекционное отделение районной больницы с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит с подозрением на сальмонеллез» госпитализированы 43 человека (из них 12 детей), которые 11 августа в г. Копычинцы праздновали свадьбу в баре-ресторане.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, всего на праздновании было 200 человек.
По состоянию на 7.00 14 августа госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. Специалистами СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
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