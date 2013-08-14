Очередное отравление гостей на свадьбе - на Тернопольщине

12-13 августа из населенных пунктов Гусятинского района Тернопольской области в инфекционное отделение районной больницы с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит с подозрением на сальмонеллез» госпитализированы 43 человека (из них 12 детей), которые 11 августа в г. Копычинцы праздновали свадьбу в баре-ресторане.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, всего на праздновании было 200 человек.

По состоянию на 7.00 14 августа госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. Специалистами СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.