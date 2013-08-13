На Буковине обнаружено много некачественных лекарств

В Черновицкой области в 91% аптечных и 84% лечебных заведений, которые проверила Государственная служба по лекарственным средствам в области, было обнаружено нарушение действующего законодательства относительно качества лекарственных средств.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Госслужбе по лекарственным средствам области, проверки аптечных и лечебных заведений проводились службой в течение 6 месяцев 2013 года.

По результатам проверки руководителям субъектов ведения хозяйства выдано 116 предписаний об устранении выявленных нарушений, 156 распоряжений о запрещении реализации и медицинского применения лекарственных средств.

Кроме того, за нарушение требований действующего законодательства на должностных лиц аптечных и лечебно-профилактических заведений наложены административные взыскания на 26,690 тыс. грн, материалы проверок 4 субъектов ведения хозяйства переданы в правоохранительные органы, еще 4 – в органы лицензирования, а 3 – в другие территориальные службы.

Согласно сообщению, среди наиболее серьезных проблем – реализация биологически-активных добавок в качестве лекарственных средств. Пока нет законодательного акта, который бы регулировал их производство и качество, не определен контролирующий орган. Кроме того, неконтролируемо осуществляется продажа лекарств через Интернет или виртуальные аптеки, хотя такой вид деятельности запрещен действующими лицензионными соглашениями.

Всего представители ведомства проверили 278 мест реализации лекарственных средств, 216 аптек и аптечных пунктов, 25 лечебно-профилактических заведений Черновицкой области.

Справка УНИАН. На территории Черновицкой области по состоянию на 1 июля 2013 года осуществляют деятельность по оптовой и розничной торговле лекарственными средствами 214 субъектов ведения хозяйства, всего 434 точки реализации. Розничную торговлю осуществляют 304 аптеки, 8 аптек имеют лицензию на изготовление лекарственных средств в условиях аптеки, 127 аптечных пунктов, 3 аптечных склада.