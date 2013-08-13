СЭС Севастополя отрицает информацию о массовых отравлениях

В Севастополе эпидситуация по острым кишечным заболеваниям находится на обычном сезонном уровне, а фактов, подтверждающих поступление «кишечных» больных с пляжа «Омега», не зарегистрировано.

Об этом УНИАН сообщила заместитель начальника главного управления Госсанэпидслужбы в Севастополе Зарема Смаилова.

По ее информации, в городе на сегодня с начала года зарегистрировано 607 случаев кишечных заболеваний.

«Но эти цифры – практически на уровне прошлого года. На 6 случаев больше. Сказать, что у нас прямо активно растет заболеваемость, я не могу», - сказала Смаилова.

Она также отметила: «Когда у нас в городе прошла вот такая «информационная буря» в связи с публикациями об эпидситуации, я специально позвонила в инфекционную больницу, уточнила, сколько на сегодня людей находится на стационарном лечении".

По данным главврача, на сегодня там находится 243 человека, из них 109 детей и 134 взрослых с разными диагнозами. В том числе с «острой кишечной инфекцией в данном заведении на стационарном лечении находится 53 ребенка и 43 взрослых».

Смаилова добавила, что "сезонный рост заболеваний отмечается, но не более".

Что касается поступлений больных, якобы получивших отравление на пляже «Омега», то, по ее словам, этому подтверждений нет.

«Я пересмотрела все поступившее нам экстренные сообщения о заболеваниях, и ни в одном из них не нашла данных о том, что заболевание связано с пребыванием на пляже «Омега» и питанием там», сказала Смаилова.

Кроме того, она подчеркнула, что СЭС «еженедельно мониторит ситуацию по морской воде, отбирает пробы, и с начала лета только в трех пробах морской воды имели место некоторые отклонения».

Смаилова подытожила, что «ситуация стабильная и под контролем».

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12 и 13 июля ряд СМИ сообщили, что в больницах Севастополя находится 386 человек с диагнозом отравление, среди них 80 детей. По информации СМИ большинство людей с симптомами отравления поступили с городского пляжа "Омега".