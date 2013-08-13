В Николаевской области обнаружили минометную мину

В Николаевской области в селе Подлесное Новоодесского района во время ремонта автодороги в понедельник, 12 августа, была обнаружена минометная мина времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области, мина была калибром 50 мм.

Работники автодорожной службы приостановили работы еще до приезда спасателей, поскольку из-под старого асфальтового покрытия торчала верхушка взрывоопасного предмета.

В этот же день группа пиротехнических и специальных водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области выехала для обезвреживания взрывоопасного предмета. В 17:40 мину обезвредили.